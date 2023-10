Il Comune di Cerveteri contro l’inflazione

Lo scorso 30 settembre il ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) ha annunciato un importante accordo con 32 associazioni per affrontare l’attuale periodo di inflazione che consiste nell’aumento generalizzato dei prezzi dei beni come cibo, energia elettrica, carburanti e dei servizi. Tra i beni e i servizi non mancano le farmacie. Infatti, sulla base di questo accordo, alcuni prodotti che riguarderanno quelli di prima necessità, di particolari categorie avranno uno sconto del 10%. Tutto questo per alleggerire la pressione economica che sta ormai investendo da qualche tempo le famiglie italiane. Oltre alla decisione del ministero e quindi dell’accordo nazionale, il comune di Cerveteri per dare maggiore supporto ai propri cittadini e proteggerli dalla difficile situazione resa dall’inflazione ha dato avvio a un gesto di solidarietà nei confronti delle famiglie che corrisponde nel far avere un ulteriore sconto nelle cinque farmacie comunali di Cerveteri.

Infatti, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023 per rendere più accessibili gli articoli riguardanti la salute e il benessere della persona, nelle cinque farmacie comunali verranno applicati sconti dal 10% al 20% su numerose categorie merceologiche come articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, dispositivi medici, detersione e parafarmaci. Oltre a quanto appena citato resta anche confermato lo sconto già esistente del 10% sul latte di crescita, del 20% su tutti i prodotti cosmetici e prezzo ribassato sui pannolini per i bambini.

Il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha dichiarato «consapevoli delle difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando a causa dell’inflazione, la nostra amministrazione si è impegnata a sostenere i nostri concittadini e per questo motivo offriremo ulteriori ribassi per aiutare le famiglie».

Claudia Reale

Redattrice L’agone