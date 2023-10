Gava: “Proroga per le bollette nel mercato tutelato”

La viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava, ha dichiarato che per quanto riguarda il passaggio dal mercato tutelato a quello libero per le bollette energetiche “prevedremo una proroga di qualche mese”.

“Bene, ottima notizia. Una vittoria dei consumatori. Un passo importante per aiutare le famiglie ad affrontare il caro bollette. Lo facciano al più presto, visto che le famiglie stanno già ricevendo le lettere da parte delle società venditrici sulla fine della tutela, con inviti a passare al mercato libero. Urge, quindi, un’informazione chiara e immediata” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Sarebbe poi importante rinviare la scadenza non per alcuni mesi ma per almeno un anno, fino al gennaio 2025. Infatti l’Europa non può porre condizioni, atteso che l’impegno del Pnrr era generico e prevedeva solo di eliminare gradualmente i prezzi regolamentati per le microimprese e le famiglie a partire dal 1° gennaio 2023, processo che è già stato iniziato per condomini e microimprese” conclude Vignola.