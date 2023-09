Torna “Devotio”, la più grande fiera internazionale sui prodotti e i servizi per il mondo religioso. La quarta edizione, che si svolgerà dall’11 al 13 febbraio 2024 a BolognaFiere, ospiterà infatti la migliore produzione italiana e mondiale di articoli religiosi e oggetti per il culto, come crocifissi, rosari, immagini sacre, statue e presepi, campane, incensi, candele, vetrate e mosaici, paramenti per la liturgia, arte sacra, arredi per le chiese, impiantistica e abbigliamento per il clero. Nei tre giorni della manifestazione, i due padiglioni della fiera saranno visitati da migliaia di operatori del settore, importatori, distributori, rivenditori, e-commerce, sacerdoti, suore e responsabili di parrocchie e comunità. L’edizione del 2022 aveva infatti riunito 200 espositori dall’Italia e da altri 35 Paesi, con 3.128 visitatori da 51 Paesi.

“Nelle prime tre edizioni, dal 2017 al 2022, Devotio ha visto i suoi numeri in costante crescita e oggi la nostra fiera viene riconosciuta in tutto il mondo come l’appuntamento leader per il mercato dei prodotti e dei servizi per il mondo religioso”, conferma Valentina Zattini, amministratore delegato di Conference Service e organizzatrice della manifestazione. “Dopo la drammatica crisi dovuta alla pandemia di due anni fa, che ha colpito duramente anche questo settore, il fatturato delle aziende italiane è tornato finalmente a crescere, anche in vista dell’importante appuntamento con il Giubileo del 2025. A poco meno di cinque mesi dall’inaugurazione della fiera, infatti, le prenotazioni degli espositori stanno raggiungendo i livelli dell’edizione 2022 e, dunque, ci aspettiamo un’ulteriore crescita”.

Il programma di “Devotio 2024” prevede anche le iniziative collaterali del “Devotio Lab”. Innanzitutto, è in fase di definizione una serie di convegni sul tema “Edificare la comunità: i luoghi dell’annuncio e dell’incontro”, rivolti principalmente ad un’utenza ecclesiastica e ad artisti, architetti, catechisti, insegnanti, professionisti e a coloro che vivono e amministrano gli spazi per il culto. Previste inoltre alcune mostre, tra cui quelle sul “Cammino processionale: i segni cristologici dell’Introito” e sul concorso per progettisti sulla “Cappella nel Bosco di San Francesco”. Si svolgerà anche la mostra con l’esposizione delle opere frutto della quarta edizione dei “Percorsi di riavvicinamento: artisti a confronto con il mistero cristiano”, che ha visto alcuni giovani artisti misurarsi sul tema “La Risurrezione: il corpo glorioso”. Prevista infine la premiazione per il migliore stand presente nell’area espositiva che sarà scelto durante la manifestazione.

“Devotio 2024” è organizzata da Conference Service e ha ricevuto i patrocini da Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, Ufficio Liturgico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, Chiesa di Bologna, Associazione Musei Ecclesiastici Italiani (AMEI), Fondazione Culturale San Fedele. Il comitato scientifico della fiera è coordinato da Claudia Manenti, responsabile del Centro Studi per l’Architettura Sacra della Fondazione Card. Giacomo Lercaro. Partner della manifestazione è la Provincia Italiana Pie Discepole del Divin Maestro.