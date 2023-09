Roma-Lido, al via due linee Cotral aggiuntive a sostegno della tratta ferroviaria

A partire da lunedì 2 ottobre prossimo, la Regione Lazio attiverà tramite Cotral un servizio integrativo TPL su gomma a sostegno della linea ferroviaria Roma-Lido. Verranno messi a disposizione dieci bus da 70 posti che effettueranno una corsa ogni 15 minuti nelle fasce orarie dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Il servizio è già operativo in questi giorni in via sperimentale, ed è attivo dal lunedì al venerdì su due tratte: la Linea 1 Ostia Lido – Eur Magliana e la Linea 2 “Express” Ostia Lido – Eur Fermi, Metro B via Cristoforo Colombo.

«Questo è un intervento concreto a favore di tutti quei pendolari che ogni giorno devono spostarsi dal litorale verso Roma e viceversa» – dichiara l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera – «La Roma-Lido ha bisogno di interventi strutturali e di nuovi treni, noi stiamo lavorando per il rinnovamento di questa struttura che in passato è stata trascurata e che ora versa in una situazione insostenibile. In attesa dell’arrivo dei nuovi treni, non lasciamo i cittadini da soli» ha concluso l’assessore Ghera.

Da lunedì 2 ottobre, terminata questa prima fase di sperimentazione del servizio, le due linee integrative saranno in grado di operare oltre 60 corse al giorno e, nello specifico, effettueranno le seguenti fermate: Linea 1: Lido Centro – Acilia – Casal Bernocchi – Tor di Valle – EUR Magliana. Linea 2 “Express”: Lido Centro – Stella Polare – Via Colombo Viale Oceano Atlantico – EUR \FERMI.