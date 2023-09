CNA Sostenibile, qualifica ASO, nuove assunzioni e tredici attestati consegnati

Percorsi personalizzati in grado di far emergere le singole attitudini, il supporto di una rete di professionisti del settore, acquisizione di competenze sia teoriche che pratiche. Non è dunque un caso se una volta messi in campo tutti questi elementi, lo stesso giorno in cui si chiude il corso alcuni degli allievi partecipanti si ritrovino subito con un contratto in mano da firmare.

È esattamente quello che è successo al termine del corso di qualifica ASO organizzato da CNA Sostenibile, dove diversi allievi sono passati direttamente dalle lezioni al posto di lavoro negli studi che hanno ospitato i tirocini. Si è chiusa così la settima edizione del corso per assistente di studio odontoiatrico. Negli esami finali, che si sono svolti nei giorni scorsi, sono stati impegnati 13 allievi: tutti hanno superato brillantemente le prove teorico pratiche, a conclusione di un articolato percorso della durata di 700 ore.

Il risultato ottenuto da CNA Sostenibile è arrivato grazie a un impegno mirato: l’obiettivo è infatti quello di sviluppare un percorso formativo in grado di valorizzare le attitudini degli allievi, costruendo un percorso personalizzato, collaborando con la rete di professionisti del settore odontoiatrico per arrivare a un processo formativo di qualità, che favorisca realmente l’incontro tra formazione professionalizzante e inserimento nel mondo del lavoro.

L’offerta formativa di CNA Sostenibile però non si ferma qui: i partecipanti all’edizione del corso di qualifica ASO 1 2023 hanno appena concluso la fase di aula e cominceranno i primi di ottobre i tirocini nei diversi studi dentistici.