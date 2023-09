Bracciano, lungolago Argenti, Crocicchi risponde “a chi vuole sabotare la città”

“Il progetto di riqualificazione del Lungolago rappresenta un’opportunità unica per la nostra città. Grazie ai finanziamenti del PNRR, abbiamo l’opportunità di restituire al lungo lago di Bracciano la sua bellezza e la sua importanza storica, e di portare finalmente Bracciano all’avanguardia del territorio dal punto di vista turistico. Capisco che ci possano essere visioni diverse sul nostro lungolago. C’è chi, in consiglio comunale, ha affermato che quella zona vada bene così. C’è chi, quando ha immaginato questo progetto, ha pensato di spendere le risorse solo per cestini, fioriere e panchine. La mia Amministrazione pensa che con 4 milioni di euro si possa finalmente riqualificare l’intera area, creare una corona di parcheggi e rendere il lungolago un luogo accogliente, vivibile tutto l’anno e vivibile davvero, strappandola da un’idea che lo vorrebbe come una semplice strada. Si tratta di visioni diverse, tutte legittime. La nostra era contenuta nel nostro programma elettorale, condivisa con i cittadini e gli operatori turistici e commerciali, ed è quella che ha vinto le elezioni. Quello che non capisco, non accetto e credo sia importante denunciare oggi è il fatto che rappresentanti dei cittadini di Bracciano, dopo aver perso le elezioni, non facciano una battaglia politica sulle idee, ma cerchino vigliaccamente di bussare a ogni porta di Regione e Città metropolitana per far naufragare il progetto e per farci perdere le risorse, non a noi: a Bracciano e ai suoi abitanti. È questo il mandato che hanno ricevuto dagli elettori? Le Amministrazioni passano, i Sindaci cambiano, ciò che rimane è il territorio e gli investimenti che si fanno su di esso. Gli esposti, le segnalazioni, le intimidazioni rivolte ai tecnici, ai dipendenti comunali e persino pressioni negli uffici della Città Metropolitana e della Regione non fanno del male a me o alla mia Amministrazione, fanno del male a Bracciano, al suo possibile sviluppo e alla sua comunità. Tifare per la perdita del finanziamento è già una caduta di stile, lavorare alacremente affinché ciò avvenga è un comportamento vergognoso che non può passare inosservato, farlo mentre pubblicamente ci si straccia le vesti per questa “eventualità” è oltre il limite dell’ipocrisia. Il progetto del Lungolago è complesso ed importante ed è stato redatto da professionisti seri, appassionati del proprio lavoro e del nostro territorio, che hanno dato forma agli indirizzi delineati dall’Amministrazione e condiviso la nostra visione. E chi ha una visione, non si ferma di fronte alle difficoltà. Chi non ha visione, non ha coraggio, non ama il nostro territorio, non ha scrupoli e non si interessa del futuro di Bracciano, invece cerca di distruggere ogni cosa per poterci lucrare politicamente sopra. E’ una storia già vista, è già successo. Non permetteremo che succeda di nuovo. Bracciano merita di avanzare, di crescere e di veder poste in essere le condizioni per poter prosperare, e questo può accadere solo attraverso il duro lavoro, la collaborazione e il dialogo costruttivo. Quindi da parte nostra la promessa di continuare a lavorare per il progresso di Bracciano, e speriamo che, prima o poi, tutti i membri del consiglio comunale possano ritornare a lavorare, nel rispetto del ruolo, a vantaggio di tutti i cittadini e non a servire un interesse politico, con la p minuscola, di una fazione.” Così in una nota il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi