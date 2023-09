Romabpa Mamma Roma e i suoi figli per un evento di raccolta di materiale scolastico

Romabpa Mamma Roma e i suoi figli migliori in collaborazione con l’Associazione “Salvabebè Salvamamme”, Alunni – Genitori e Docenti dell’I.C. “Regina Elena” e l’associazione “Amici dell’Istituto Comprensivo Regina Elena”, organizzano insieme un evento di raccolta di materiale scolastico.

L’appuntamento è per la mattina di Mercoledi 20 settembre nell’area pedonale di Via Puglia su cui si affacciano i Plessi Scolastici Buonarroti e Regina Elena, e ha l’obiettivo di aiutare le famiglie che sono in difficoltà economiche ad affrontare più serenamente il nuovo anno scolastico.