A proposito di pendolari…

Giovedì 14 ero presente alla Stazione di Anguillara dove Rai 3 ha intervistato alcuni cittadini, ( non molti per via dell’orario) che quodianamente utilizzano il treno.

I presenti hanno descritto benissimo tutti i disagi che ogni giorno sono costretti a subire per le soppressione dei treni, inoltre hanno fatto notare una carenza di informazione agli utenti la riguardo.

Poi hanno chiesto il mio parere al riguado, ho premesso di essere un pensionato e utilizzo poco il treno, ma ho voluto riportare una mia esperienza al riguardo.

Nel periodo 1995 al 1.999 ho fatto parte di un comitato pendolari, era il periodo dei lavori del doppio binario per il Giubileo.

In quel periodo eravamo riusciti ad avere una proficua collaborezione, con il direttore delle ferrovie del Lazio e con l’assessore regionale, le notizie sui provvedimenti e sui avori in corso, arrivavano direttamente ai pendolari.

Ho quindi consigliato ai presenti che sarebbe opportuno ricreare un comitato pendolari, che abbia quel rapporto diretto fra i viaggiatori, le ferrovie e la Regione Lazio.

