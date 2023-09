Ladispoli, Pd in piazza per parlare di lavoro (il 22)

Venerdì 22 Settembre 2023 il Partito Democratico tornerà ad occupare Piazza Risorgimento per parlare di lavoro, di diritti e di dignità.

“Quest’estate l’abbiamo passata nelle strade a raccogliere le firme a sostegno del Salario Minimo – afferma Giuseppe Zito, Segretario del Circolo PD di Cerveteri – e venerdì prossimo provvederemo a consegnarle al Segretario Regionale del partito.”

L’iniziativa sarà dunque un momento di confronto su uno dei temi più cari al Partito Democratico e sarà oggetto di un confronto ampio al quale parteciperanno oltre a Daniele Leodori (Segretario Regionale PD Lazio), Michela Califano (Consigliera Regionale PD), Emiliano Minnucci (Assemblea Nazionale PD), Antonio Rosati (Direttore Generale Capitale Lavoro).

“L’appuntamento è alle ore 18 per discutere proposte che possano migliorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, di come creare lavoro buono e sicuro – prosegue Zito – ma è anche un segnale chiaro di come sta cambiando il nuovo partito democratico e di quali siano le nostre priorità.”

Durante l’evento sarà ancora possibile sottoscrivere la Petizione a sostegno dell’approvazione della proposta di legge (Atto Camera n. 1275) per introdurre il salario minimo a 9 euro l’ora, iniziativa unitaria sostenuta non solo dal PD ma anche da Alleanza Verdi e Sinistra – Azione – Movimento 5 Stelle e +Europa.

“Il mio appello a partecipare – conclude Zito – è rivolto alle tante cittadine e ai tanti cittadini che quotidianamente incontriamo e che lamentano le condizioni di un mercato del lavoro che crea sempre meno opportunità e a condizioni sempre peggiori.”

Circolo “David Sassoli” – PD Cerveteri