Anas al lavoro da stanotte su due rampe del Gra

“Partiranno questa notte i lavori, in collaborazione con Anas, di rifacimento e di messa in sicurezza dell’anello di accesso al grande raccordo anulare dalle S.P. Via del Mare e Via Ostiense, tra il km 11 e il km 13.

L’intervento in questione prevede la ripavimentazione delle rampe, la messa in sicurezza dei giunti e l’installazione delle torri faro.

Successivamente, sempre in collaborazione con Anas, partiranno i lavori di di messa in sicurezza della pavimentazione stradale completa della S.P. Via del Mare e Ostiense”.

Manuela Chioccia, Consigliere Delegato viabilita CMRC