Screening oncologici gratuiti a Oriolo Romano

È in corso, presso il piazzale della scuola elementare, la giornata dedicata alla prevenzione attraverso gli screening oncologici a cui questa mattina hanno aderito un buon numero dei nostri cittadini e anche altri residenti nella provincia di Viterbo, con la possibilità di effettuare gli screening fino alle ore 18.00 di oggi.

Grazie alla ASL Viterbo che ha accolto la nostra richiesta di avere un’unità mobile in loco per eseguire diverse prestazioni utili e necessarie per la prevenzione.