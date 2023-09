Per le ore 8 di lunedì 18 settembre è previsto l’avvio dei lavori di asfaltatura del primo tratto di via Scacciaturchi, quello particolarmente ammalorato e per il quale la ri-asfaltatura non era più procrastinabile.

Dalle ore 8 sarà vietata la sosta e la circolazione dei veicoli nel tratto interessato dai lavori, che dovrebbero concludersi in giornata. Dalle 18 sarà riaperta la circolazione stradale.