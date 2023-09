E’ sinergia fra Città metropolitana e Ordine degli Agronomi e Forestali

E’ stato firmato questa mattina un accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma e l’Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Roma, per implementare e rafforzare le politiche ambientali e del patrimonio forestale, inclusi progetti finanziati con il PNRR.

“Il protocollo siglato stamane tra il Dirigente di CMRC Stefano Carta e il Presidente dell’Ordine (ODAF) Flavio Pezzoli, oltre a rafforzare il lavoro che abbiamo iniziato sui progetti PNRR in materia ambientale e sulla forestazione urbana ed extraurbana, supporterà tutte le attività gestionale tecnico – scientifica, per l’assistenza nella redazione di progetti e attività di formazione e divulgazione.

Un passo in avanti per accelerare l’iter di conclusione del programma di interventi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, che ci consentirà non solo di arricchire di contenuti i progetti con la professionalità di esperti e studiosi, ma sarà l’occasione per consolidare un lavoro che ha visto in tempi record concludere tutte le procedure in scadenza. La Città metropolitana di Roma, si attesta tra i primi Enti di area vasta in Italia, ad aver portato a termine tutti i progetti e utilizzato tutti i fondi disponibili messi a disposizione del nostro Ente”. Così Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma