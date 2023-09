Treni cancellati una regione nel caos. E non è finita

Ieri mattina gran parte dei treni delle linee regionali Orte-Fiumicino Aeroporto (FL1) e Roma-Viterbo, due dei principali collegamenti su rotaia usati dei pendolari nel Lazio, è stata cancellata o soppressa mandando nel caos l’intero servizio sulle direttrici. Centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore sulle banchine, le cancellazioni, indicate in un Pdf apparso sul sito di Trenitalia alla data del 13 settembre con la dicitura “Riprogrammazione del servizio commerciale”, riguardano anche le tratte Roma-Velletri e Roma-Pescara si estendono per lo più ai prossimi giorni, in alcuni casi addirittura fino alla fine del mese.

Nelle ultime settimane, come ricorda in un’altra nota Rfi, sono stati avviati interventi di manutenzione per attenuare le cause e le conseguenze di un atipico consumo dei profili delle ruote dei treni, i cosiddetti bordini, che hanno comportato operazioni di tornitura e sostituzione delle ruote e interventi straordinari di lubrificazione dei binari da parte del gestore dell’infrastruttura.