Oriolo, partito il cantiere per la nuova biblioteca comunale

Riceviamo e pubblichiamo – Nella mattinata odierna con il nostro ufficio tecnico, la direttrice di Palazzo Altieri Valeria di Giuseppe di Paolo e il progettista e direttore dei lavori Architetto Cencelli abbiamo provveduto a consegnare il cantiere per i lavori di sistemazione e allestimento dei locali per la nuova biblioteca comunale e per la messa in sicurezza del passetto tra Palazzo e Villa.