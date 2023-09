Continua la sinergia collaborativa tra l’Arma dei Carabinieri e FareAmbiente

Il 12 settembre una delegazione delle Guardie Zoofile di FareAmbiente è stata ricevuta al Comando Interregionale dei Carabinieri “Podgora”, accolta dal Comandante Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini.

Grande accoglienza da parte del Generale Bernardini che si è complimentato con i volontari presenti per la preziosa attività che svolgono con passione, in particolare sul territorio della Provincia di Roma, evidenziando le diverse iniziative sul territorio e nelle scuole importanti per sensibilizzare maggiormente alla tutela ambientale e della fauna selvatica.

Il Responsabile Provinciale di FareAmbiente, Andrea Mariani, ha ricordato inoltre che è stato possibile negli scorsi mesi monitorare la fauna lacustre a salvaguardia del patrimonio naturale, a bordo della motovedetta CC255 operativa sul lago di Bracciano, grazie alla sinergia tra realtà di volontariato e forze dell’ordine.

La delegazione di FareAmbiente, portando i saluti del Presidente Nazionale Vincenzo Pepe, ha consegnato una targa ricordo quale gratitudine alla disponibilità dimostrata dal comando Podgora e da tutta l’Arma dei Carabinieri.

Roberta Rispoli