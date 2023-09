Nuovo calendario di igiene urbana a Cerveteri, giovedì incontro pubblico con le attività commerciali

Proseguono gli appuntamenti informativi da parte dell’Amministrazione comunale di Cerveteri insieme alla Ditta Rieco Spa per illustrare alla cittadinanza il nuovo servizio di igiene urbana della città ed in particolar modo il calendario che entrerà in vigore a partire da lunedì 18 settembre.

Per tale motivo, è stato indetto per giovedì 14 settembre alle ore 14:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone un incontro pubblico rivolto a tutte le attività commerciali del territorio, proprio per spiegare in maniera completa tutte le novità del servizio.

Il nuovo calendario prevede per le utenze non domestiche la raccolta di organico e cartone tutti i giorni dal lunedì al sabato. Il martedì sarà raccolta anche la carta. Il lunedì e il venerdì saranno raccolti anche plastica e metalli, il mercoledì e sabato anche il vetro e il giovedì anche il secco residuo. Tutte le ulteriori informazioni saranno rese note nel corso della conferenza.