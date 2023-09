A proposito della notte (donna) di Bracciano…

Come sempre l associazione commercianti Bracciano AssoCommercianti Bracciano ha dimostrato che riesce con i suoi eventi a far brillare Bracciano..

Attenta e capace la sua Presidente Beatrice Dominici e tutti i suoi collaboratori Stefania Ranelletti Daniele Giustino la bravissima presentatrice Luisa Taddei e molti altri.

Tutto lo staff e con loro gli operatori dell’ Avab odv Bracciano che come sempre hanno vegliato dietro le quinte sulla buona riuscita dell evento..

Quest’anno un gruppo rappresentanza Avab odv Bracciano con il suo Presidente hanno partecipato anche ad un monologo sul palco a testimonianza diretta molto toccante del Presidente Enza Vergari che INSIEME DI PUO FARE LA DIFFERENZA, UOMINI E DONNE CON RISPETTO…E noi dell’ associazione Avab odv Bracciano protezione civile dimostriamo sempre che uniti si fa squadra, che ci sono uomini compagni di vita e lavoro che sanno camminare con rispetto accanto alle donne..

Tutto l evento è stato particolarmente sentito per il sensibile argomento DELLA VIOLENZA SULLE DONNE

Un ringraziamento a tutti gli operatori AVAB odv Protezione Civile Regione Lazio..Cordinamento Coreir ai colleghi ed amici cari di Protezione Civile Avalon con Bruno Ballarin , con i quali abbiamo una collaborazione sempre molto importante e di ottima riuscita.

Presenti anche gli amici del sanitario As.so.vo.ce. Giuseppe Del Regno

Molto belli gli scatti di ”C era una volta Bracciano” e di Bracciano nel cuore …

Bella la sfilata di moda con @Gianfranco Venturi.

Rubiamo qualche scatto anche noi…

Con Pino Pesci e Giovanni Maramici