Tenta uno scippo in una strada di Roma e viene aggredito dai passanti, che lo prendono a calci e pugni ripetutamente e a lungo. Vittima del pestaggio è stato un cittadino indiano di 26 anni, che è stato poi arrestato dai carabinieri per rapina. L’episodio è stato ripreso da una residente del luogo, nel quartiere Quarticciolo, e il video è diventato virale sui social come caso di “giustizia fai-da-te”.