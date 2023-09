In base agli esiti della necroscopia sull’orsa Amarena, eseguita nel dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Teramo, il proiettile che ha colpito ha perforato i polmoni. Prima dell’esame, i veterinari hanno eseguito anche una radiografia sulla carcassa dell’animale, che ha confermato la morte per emorragia. Saranno eseguiti ulteriori accertamenti per avere contezza anche sui tempi della morte dell’orsa.