Femminicidi, Italia quinta in Europa

Femminicidi, l’Italia è tra i cinque Paesi europei con il più alto numero di donne uccise. Secondo i dati della United Nations Office on drugs and crime, nel 2021 in Germania ci sono stati 337 casi di donne uccise intenzionalmente, in Francia 228, in Gran Bretagna 207, in Italia 119, in Spagna 97. Seguono la Polonia con 79 omicidi di donne, la Romania con 76, Austria 40, Paesi Bassi 37, Lettonia 36 e Grecia 33. Gli Stati con il numero più basso di omicidi di donne in Europa nel 2021 sono invece il Belgio, con 11 casi, l’Irlanda 7, l’Estonia 4 e l’Islanda 1.