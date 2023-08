Il Napoli vince 2-0 contro il Sassuolo allo stadio “Maradona” e aggancia il Milan e il Verona in vetta alla classifica. In attesa dei posticipi del lunedi, la domenica sorride al Genoa, che batte in trasferta (0-1) la Lazio, mentre dividono la posta il Bologna a Torino contro la Juventus e la Fiorentina in casa contro il Lecce.