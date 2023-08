“Pluralismo e libertà” puntualizza

“Il collega Americo Mancini, da pochi giorni subentrato in esecutivo Usigrai in quanto primo dei non eletti della lista Pluralismo e Libertà dopo il congresso di Milano, ha abbandonato la nostra componente in aperta polemica dopo il congresso stesso”. E’ quanto affermano in una nota i membri della componente sindacale di Pluralismo e Libertà (presente in Fnsi e in Usigrai), in riferimento al comunicato diramato nel pomeriggio dal giornalista Americo Mancini.

“In questi due anni”, si legge nella nota, “Mancini non ha mai partecipato alla politica sindacale di Pluralismo e Libertà. Una politica che in Usigrai e in Fnsi ci ha sempre visti schierati all’opposizione dell’attuale maggioranza e che a Stampa Romana ci ha condotto a dar vita a una maggioranza alternativa a quella che governa gli altri organismi di categoria. Pertanto, le sue esternazioni non sono concordate con gli eletti della componente nei vari organismi sindacali. Pluralismo e Libertà è costretta a disconoscere i comunicati firmati a nome di Pluralismo e Libertà da parte del collega Mancini che dunque parla a titolo personale”.