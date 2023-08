Dati Dap di luglio, 6.209 persone detenute nel Lazio

Secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), pubblicati nel sito del ministero della Giustizia, alla fine del mese di luglio, quando generalmente le presenze in carcere diminuiscono leggermente, il numero dei detenuti nei 14 istituti penitenziari del Lazio è pari a 6.209, 29 in più del mese precedente (al 30 giugno erano 6.180). Di questi, 2.281 sono stranieri, 419 le donne. I detenuti condannati non definitivi sono 803, quelli definitivi 4.581. Dall’inizio di quest’anno il numero detenuti nel Lazio è dunque cresciuto di 276 unità.

Anche il dato nazionale presenta un aumento. Complessivamente i detenuti presenti in Italia il 31 luglio sono 57.749, 224 in più rispetto al mese precedente (al 30 giugno erano 57.525). Sempre secondo quanto pubblicato sul sito del ministero della Giustizia, 19 sono i bambini reclusi assieme alle loro madri in tutta Italia, nel Lazio nessuno (lo scorso mese ce n’era uno).

Il sito del ministero riporta anche i dati del primo trimestre 2023 relativi al monitoraggio della giustizia civile e penale. Il numero di procedimenti penali pendenti a fine periodo è pari a un 1.387.080, con una variazione negativa del 3,87 per cento rispetto all’anno precedente.