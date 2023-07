Città metropolitana, approvata la variazione di bilancio

Approvato dal Consiglio metropolitano di Roma Capitale il programma delle opere pubbliche per il triennio 24/26 e la variazione al bilancio 2023- 2025, tesa alla verifica del mantenimento dell’equilibrio finanziario dell’Ente e al recepimento di nuove entrate, da destinare al raggiungimento degli obiettivi strategici della consiliatura in corso.

“La Citta’ Metropolitana di Roma Capitale mantiene i conti in ordine, nonostante la mancanza di trasferimenti e una propria autonomia impositiva. Siamo riusciti ad accantonare oltre 22 milioni di euro derivanti dal Consuntivo 2022, che ci consentiranno di affrontare interventi in settori fondamentali, primo tra tutti l’Edilizia scolastica, con la previsione di ristrutturazioni urgenti su alcuni istituti superiori di Roma Capitale e di altri comuni del territorio della Provincia, che da tempo richiedono il ripristino delle condizioni essenziali di sicurezza, l’Ambiente, con il sostegno alla raccolta differenziata e nuovi fondi per le aree protette e, non ultima, la Viabilità, con ulteriori risorse per manutenzioni ordinarie e potature. Con i provenienti della chiusura del contenzioso sulla sede del palazzo di Ribotta, potremo ricontrattare il mutuo esistente e liberare fondi, grazie all’abbattimento dei ratei.

Abbiamo destinato nuove risorse anche ad iniziative culturali, manifestazioni estive ed eventi sportivi, da tenersi in moltissimi comuni del nostro territorio. Una variazione di bilancio equilibrata, che ci rende soddisfatti del lavoro svolto, in sinergia con tutti i Consiglieri e Delegati, in linea con il Sindaco Roberto Gualtieri”.

Cristina Michetelli, Consigliera Delegata al Bilancio e Patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale.