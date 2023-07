La pastasciutta antifascista a Canale

In una piazza Tubingen gremita, il circolo PD Sandro Pertini di Canale Monterano ha organizzato la prima “Pastasciutta Antifascista” con la partecipazione dell’On. Nicola Zingaretti.

Pastasciutta Antifascista? Di che parliamo?

L’avvenimento storico che si va ad evocare ci riporta al 25 luglio del 1943, quando a seguito della riunione del Gran Consiglio del Fascismo, Mussolini viene destituito e arrestato. Terminava il governo del Partito Fascista. Il Re designò il Maresciallo dell’esercito Pietro Badoglio come nuovo capo del governo.

A Campegine, nel Reggiano, gli uomini della famiglia Cervi dopo aver appreso la notizia tornando dai campi, decise di organizzare una gran festa. Le donne si misero all’opera e impastarono 380kg di pasta poi condita con burro e parmigiano e distribuita a tutto il paese. Balli, canti e gioia colorarono quella serata all’insegna della libertà. La guerra non cessò, l’Italia continuò a combattere al fianco dei Tedeschi ma quella sera è rimasta nel cuore di tutti come la sera della vittoria sul regime Fascista.

Seguirono i mesi più sanguinosi della guerra e tra i tanti che persero la vita, anche 7 dei 9 fratelli Cervi furono brutalmente uccisi.

Nel ricordo di quella notte di festa da più di 20 anni si ricorda la Pastasciutta Antifascista in tutta Italia e oggi, per la prima volta anche a Canale.

Nel corso della serata abbiamo raccontato questa storia e altre di resistenza, per non dimenticare mai il ruolo che ebbero i partigiani nella liberazione.

L’onorevole Zingaretti ha voluto sottolineare l’importanza della costituzione nata grazie alle idee dei nostri padri fondatori, ha voluto ricordare quale fosse lo spirito di quell’Italia che in una condizione di grande difficoltà sapeva sperare e lottare per un ideale, ha voluto parlare di uomini che per quegli ideali sono stati pronti a perdere la vita. Dovrebbero essere i nostri esempi più grandi in una società nella quale i diritti basilari, quali un giusto salario, una sanità adeguata e gratuita, una dignità di vita si stanno perdendo.

Il segretario del circolo di Canale Monterano Manuele Magagnini, nello spirito rievocativo della “pastasciutta Antifascista” preparando per tutti un buon piatto di pastasciutta ha voluto ribadire che l’antifascismo non è solo cosa da ricordare nel passato, ma impegno quotidiano nella difesa dei valori di libertà e unità nazionale che il sacrificio di tante donne e uomini partigiani ha garantito a tutti noi e che dobbiamo saper proteggere e mantenere viva.

La serata come da tradizione si è animata di canti e allegria.

La nostra memoria storica deve essere sempre alimentata, anche con iniziative di convivialita’ come queste.

Simona Bellanti (direzione PD Canale Monterano)