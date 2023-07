Michetelli (PD) “Migliori performance sulla lavorazione delle contestazioni amministrative, più risorse per la Città Metropolitana”

“Esprimo grande soddisfazione e molti complimenti alla nostra Polizia Provinciale per il lavoro di digitalizzazione e dematerializzazione svolto sui verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada e delle norme ambientali. Lo smaltimento dell’arretrato di quattro anni e il risultato oggi raggiunto di intervenire a contestare, pressoché in tempo reale, gli illeciti commessi e le relative sanzioni, rappresenta un’Amministrazione che reagisce con sollecitudine alla violazione delle regole”. Così Cristina Michetelli, Delegata al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale. “Ringrazio ancora la Comandante della nostra Polizia Provinciale, Maria Laura Martire, e tutta la sua squadra per l’innovazione apportata alle procedure, che già sta determinando un più veloce e maggiore introito nelle casse dell’Ente. Un esempio virtuoso di quelle buone pratiche organizzative e di efficientamento della PA, che rendono possibili obiettivi anche ambiziosi”.