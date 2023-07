A Cerveteri il gruppo bandistico Cerite in concerto

Dai brani classici, passando per le musiche della Disney fino a Duke Ellington, un omaggio all’indimenticato Alberto Sordi per i 20anni dalla sua morte per finire con un esplosivo di ritmi sudamericani e un medley dei brani più celebri di Renzo Arbore. Tutto pronto a Cerveteri per il concerto del Gruppo Bandistico Cerite.

Domenica 23 luglio, i musicisti e le musiciste dirette dal Maestro Augusto Travagliati saranno in concerto a Cerveteri, all’interno del Parco della Legnara, con il tradizionale concerto estivo che come di consueto, segna l’apertura dell’Estate Caerite. Un appuntamento che si rinnova, da sempre estremamente atteso dalla città e che anche quest’anno ha preparato una scaletta di brani che coinvolgeranno e divertiranno tutto il pubblico.

“Il Concerto estivo del Gruppo Bandistico Cerite è un appuntamento fisso di tutti gli appuntamenti culturali della nostra città – ha detto il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano – come di consueto, il Maestro Augusto Travagliati, istituzione musicale della nostra città, ha preparato con i musicisti e le musiciste un repertorio davvero vario, che spazierà dai grandi classici alle marce brillanti. Tra i brani, mi fa piacere segnalare l’omaggio ad un grande del cinema italiano quale Alberto Sordi: verrà infatti proposto un medley delle colonne sonore dei film più celebri dell’attore del quale quest’anno ricorrono i 20anni dalla morte. Sarà una grande serata di musica, una grande festa per la banda e per la nostra città”.

“Con l’occasione – conclude il Vicesindaco Federica Battafarano – ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento al Maestro Augusto Travagliati, al Segretario Carmelo Aiello e al Presidente del Gruppo Aurelio Badini per il grande impegno che da quasi 30anni riservano per la musica della nostra città, mantenendo con passione e amore sempre viva l’attività del Gruppo Bandistico Cerite, un’eccellenza della nostra città di cui andiamo estremamente orgogliosi. Buona musica a tutti!”.