Le vacanze (in Alto Adige) in tv

“Diario delle vacanze in montagna”, torna in Alto Adige. Appuntamento da lunedì 17 a sabato 22 luglio, tutti i giorni alle 19.05, su Rai Yoyo e RaiPlay. Il programma, ideato e condotto da Armando Traverso, farà conoscere ai piccoli telespettatori e alle loro famiglie numerose attività che si possono svolgere in montagna.

La trasmissione farà un viaggio in alcune incantevoli località della Val Badia e della Val Gardena, portando il telespettatore a scoprire, oltre alla magia di questi luoghi, anche la particolare pratica del trilinguismo (Italiano, Ladino, Tedesco) e alcune suggestive tradizioni della cultura ladina.

I bambini protagonisti di “Diario delle vacanze in montagna” lavoreranno l’argilla e il ferro, scopriranno la varietà, le proprietà e alcune criticità della ricchissima biodiversità presente in queste valli, vivranno l’emozionante esperienza del Wildlife Watching, andranno alla ricerca di tesori antichi e moderni percorrendo alcuni sentieri storico – archeologici e praticando il geocaching, cucineranno lo strudel, scopriranno come funziona il preziosissimo elisoccorso alpino e tanto altro ancora.

Anche nel periodo estivo, Rai Yoyo continua ad accompagnare bambini e famiglie con produzioni originali nel segno del divertimento e dell’amore per la natura.

“Diario delle Vacanze in montagna”, è un programma della direzione Rai Kids, realizzato in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano. La trasmissione è un programma ideato e condotto da Armando Traverso e realizzato da Francesco Maltarello.