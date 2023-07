Piccolo credito, la Regione Lazio riapre lo sportello per i finanziamenti a tasso zero

Fondo rotativo e nuovo fondo piccolo credito, la Regione Lazio riapre lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione. A darne notizia è la CNA di Viterbo e Civitavecchia.

“La data in cui farsi trovare pronti – dice la segretaria Luigia Melaragni – è vicinissima: la data di riapertura dello sportello è infatti fissata il 14 luglio dalle ore 9. Da quel momento sarà possibile presentare le domande di finanziamento”, a valere sul Nuovo fondo piccolo credito, sezione ordinaria, e sul Fondo rotativo piccolo credito, sezione II “Garanzie e accesso al credito” e Sezione III “Trasporto pubblico non di linea”.

Per ogni strumento, lo sportello verrà chiuso automaticamente una volta raggiunto un volume di domande pari a due volte la dotazione finanziaria, che risulta così articolata come segue: 5 milioni per il Nuovo fondo piccolo credito sezione ordinaria e 8.813.525,20 euro per il Fondo rotativo piccolo credito, di cui 4.813.525,20 relativi alla sezione II e 4 milioni quale riserva destinata alla sezione III Taxi e NCC per l’acquisto di veicoli a trazione elettrica ed ibrida.

Tutti i finanziamenti sono a tasso zero, per un importo minimo di 10 mila euro e massimo di 50 mila e una durata da un minimo di 12 a un massimo di 60 mesi.

Per quanto riguarda i finanziamen