Bracciano “guarda” avanti, obiettivo “transizione ecologica”

Parla l’assessore ai lavori pubblici, ambiente e beni comuni Ida Maria Nesi

Un termine che oggi spesso viene molto usato, ma su cui forse è bene fare chiarezza è “transazione ecologica”. Innanzitutto è bene specificare che con questo termine si intende quel processo di innovazione tecnologica e rivoluzione ambientale che tende a facilitare l’economia e lo sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della sua sostenibilità, il tutto appunto per cercare di produrre meno sostanze inquinanti.

A tal proposito i Paesi più in evoluzione stanno dando il proprio contributo, così come si stanno muovendo i comuni dei nostri territori. Tra questi il comune di Bracciano, che nel rispetto della normativa vigente volendo agevolare la produzione distribuita, la condivisione e l’autoconsumo di energia rinnovabile nonché lo sviluppo dei servizi di flessibilità al fine di ridurre la spesa energetica del comune con delibera di giunta comunale n. 67 del 21.04.2023, ha aderito alla costituzione della comunità di energia rinnovabile (CER) che oramai sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo le fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale.

«Il Comune di Bracciano promuoverà e aderirà direttamente a una o più Cer – spiega l’assessore ai lavori pubblici, ambiente e beni comuni Ida Maria Nesi – in ragione del raggiungimento dei massimi obiettivi di efficientamento energetico, di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, di riduzione delle emissioni di Co2 nell’aria, di convenienza economica a vantaggio della comunità di Bracciano nonché in considerazione di offrire il più possibile ai cittadini omogenee opportunità di adesione, ha individuato in Federconsumatori Lazio APS il soggetto facilitatore per la costituzione di comunità di energie rinnovabili. In virtù di questo la competente area pianificazione territorio e tutela ambiente del Comune di Bracciano sta predisponendo le azioni utili all’avvio del percorso».

Oltre a quanto ha riferito l’assessore, il Comune di Bracciano ha anche ottenuto alcuni finanziamenti sia per la riqualificazione energetica delle abitazioni comunali situate in via Luigi Domenici 1-3 e l’altro per la riqualificazione energetica e messa a norma dell’impianto sportivo “Starnoni” sito in via delle Palme. I relativi progetti per la realizzazione delle opere sono molto dettagliati e precisi relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici e termici sugli stessi edifici.

«Mi preme inoltre sottolineare – conclude Nesi – l’intervento che questa amministrazione andrà a compiere sul lungolago Argenti, dove verranno utilizzati alcuni materiali resilienti che avranno un impatto ambientale minimo sul territorio».

Claudia Reale