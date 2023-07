XV municipio, “attenzione” a bambini e anziani

“Il primo turno delle Oasi Marine e dei Centri Estivi municipali ha preso il via questa mattina con anziani e bambini che trascorreranno delle giornate sul litorale di Maccarese con servizio gratuito di accompagnamento, pranzo e attività dedicate.

Una programmazione che oltre a confermare il progetto delle Oasi Marine per gli over 65 del territorio – che quest’anno ha visto arrivare anche richieste di partecipazione dai residenti di altri municipi e dei Comuni limitrofi che purtroppo non abbiamo potuto soddisfare – garantirà alle bambine e ai bambini dai 6 ai 12 anni, tutti appartenenti a famiglie con fragilità, di trascorrere dal 3 al 21 luglio qualche giorno di vacanza nella località marittima.

Sempre da oggi e fino al 21 luglio sono inoltre aperti i centri estivi per la fascia d’età 3-5 anni, attività che si svolgeranno nelle scuole dell’infanzia Arcobaleno e Peter Pan. Nelle prossime settimane invece, si apriranno le nuove iscrizioni per la seconda fase dei centri estivi che si svolgeranno nei centri sportivi del territorio nei periodi 17 – 28 luglio e 28 agosto – 8 settembre per la fascia d’età 5 -12 anni.

“Novità possibili quest’anno – come ha dichiarato il Presidente Daniele Torquati – solo grazie a un grande lavoro di squadra, per cui ringrazio anche gli Uffici, che nonostante le poche risorse a disposizione ha tenuto conto delle esigenze delle zone più periferiche in un periodo difficile come l’estate. Un’alternativa progettuale dedicata prevalentemente alle fasce più deboli e allargata fino ai 12 anni.”

Così in una nota le Assessore al Sociale e alla Scuola del Municipio XV, Agnese Rollo e Tatiana Marchisio.