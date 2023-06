Regione, dalla Giunta un milione per la creazione del museo della cultura enogastronomica

Un museo della Cultura enogastronomica del Lazio. Sarà realizzato grazie a un finanziamento di un milione di euro che la Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore alla Cultura Simona Baldassarre, ha deciso di stanziare, approvando il Piano annuale 2023 degli interventi in materia di Servizi e Valorizzazione culturale.

«Il Lazio è una terra ricchissima dal punto di vista gastronomico – ha spiegato l’assessore Baldassarre – che ha dato i natali a ‘primi piatti’ fra i più famosi della intera tradizione italiana, come amatriciana e carbonara, culla di un patrimonio che è sia identità di popolo che filiera artigianale di qualità. L’istituzione di un museo della Cultura enogastronomica del Lazio rappresenta, dunque, un passaggio fondamentale e lungimirante da parte della nostra Giunta. Il museo sarà un nuovo strumento di conoscenza, un impulso allo sviluppo del ‘Made in Latium’ e un volano economico, occupazionale e formativo». «Con la delibera di oggi, compiamo un passo molto importante. – ha concluso Baldassarre – Inoltre, destiniamo altre risorse anche ai piccoli Comuni, con lo scorrimento della graduatoria dell’Avviso Pubblico ‘Un Paese ci Vuole 2021’, stanziando altri 80mila euro. E finanziamo, infine, due nuovi avvisi per 500mila euro, di cui beneficeranno biblioteche e archivi della Regione, nonché gli Istituti culturali».