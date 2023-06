A Trevignano c’è “Giugno in rosa”

Giugno in Rosa è una opportunità, la sottolineatura di alcuni aspetti che troppo banalmente vengono classificati e relegati al ruolo di sterili rivendicazioni.

Mary Wollstonecraft, filosofa e scrittrice britannica, considerata la fondatrice del femminismo liberale affermava che la “Donna è un animale razionale irragionevolmente privato delle sue ragioni”. Ancora oggi rappresenta una maggioranza minoritaria per molti aspetti.

21 giugno, dalla memoria alla scrittura

Sala Consiliare, ore 18,00

La scrittura come recupero di uno spazio espressivo, una valvola di sfogo o specchio di un sentire talvolta compresso. Atto di denuncia o di esistenza in vita. Da streghe a filosofe, la parola usata come attenzione alla vita ed alle sue difficoltà quotidiane, sociali e di genere. Propedeutica per una organizzazione del pensiero e dell’espressione emotiva.

Protagoniste di questa chiacchierata, inaugurata con i saluti e l’auspicio dell’Amministrazione Comunale: Michela Monferrini e Tea Ranno, accompagnate dalla conduzione di Anna Di Giovanni.

23 giugno, Pink Lakers

Piazzale del Pontile ore 17,00 – Largo Ginori Conti ore 19,00

Torneo con mini-partite organizzato per presentare il progetto PINK LAKERS, che attraverso lo stare insieme, il rispetto, le regole di vita e di gioco, vuole essere un esempio per le ragazze giovani e giovanissime. Scenderanno in campo Pallacanestro Trevignano, Bracciano Basket, Basket Parco di Veio e Basket Anguillara. Non mancherà però, grazie all’incontro con MODA LAGO, l’occasione di mostrarsi e presentarsi, raccontando al meglio il progetto. Il torneo si svolgerà nel Piazzale del Pontile; al termine ci si sposterà a Largo Ginori Conti.

27 giugno, la frontiera dei controlli

Sala Consiliare, ore 18,00

Il tempo della comunicazione è tempo di cura e di relazione: la non comunicazione, comunica qualcosa.

Affrontare e riconoscere, per superare il trauma legato alla malattia, ma anche a tutte le possibili conseguenti implicazioni relative alla femminilità, alla vita relazionale, del paziente e dei suoi familiari. Tra sentimenti e aspettative reciproche.

Partecipano a questo incontro, che si apre alla presenza dell’Amministrazione Comunale, Dott. Alessandro Lembo, Dott.ssa Laura Ferranti e Tea Ranno, accompagnate dalla conduzione di Anna Di Giovanni.

28 giugno, donne offese

Sala Consiliare, ore 18,00

Reati di violenza e di discriminazione di genere nell’universo femminile: una condizione che deve fare i conti anche con le narrazioni tossiche che da una parte giustificano e dall’altro alimentano la diffamazione e le espressioni ingiuriose. I diritti che passano attraverso la volontà di una vita piena e consapevole. Tra normativa e buone prassi, associazioni e centri di ascolto, una risposta alle assenze o distrazioni delle istituzioni: solo questione di numeri?

Partecipano a questo incontro, che si apre alla presenza dell’Amministrazione Comunale, Dott.ssa Cristina Matranga, Avv.to Patrizia Schiarizza, Dott.ssa Claudia Costantini e Dott.ssa Francesca Filippi, accompagnate dalla conduzione di Anna Di Giovanni.

29 giugno, caro swing

Pontile e Largo Ginori Conti S

Settima edizione del Festival dedicato al Maestro Carosone.

Le Swingeresse, sul palco, riusciranno a farci ballare e cantare al ritmo di swing.

Ma Lalla Hop, madrina della manifestazione, ci accompagnerà tra i tanti momenti previsti e piacevolmente imprevisti della giornata.

30 giugno, narrazione tossica

Sala Consiliare, ore 18,00

Questione di linguaggi, non solo di genere. Se la scrittura anche nei social è un mezzo di narrazione, quale possibile insegnamento o deduzione dalla sua osservazione? Aggiungiamo poi che l’essere Mamma di un figlio maschio, tra avventura e corresponsabilità della Chioccia, dovrebbe rappresentare (e insegnare) cosa veramente vuol dire essere uomini.

Partecipano a questo incontro, che si apre alla presenza dell’Amministrazione Comunale, Valentina Farinaccio, Roberta Leoni e Marta Capponi, accompagnate dalla conduzione di Anna Di Giovanni.

1 luglio, lago in rosa

Lago e lungolago

Ultimo appuntamento di GIUGNO IN ROSA, una lunga serie di appuntamenti che hanno rosicchiato anche un giorno al mese successivo.

Orgogliose del loro corpo, belle per come sono, in una passerella di donne comuni che hanno recuperato la loro forza e la determinazione e diventano le protagoniste di una sfilata a loro dedicata. Donne in Rosa sono pietre di inciampo per chi finge di non sapere, di non essere interessato, dei pochi che hanno la fortuna di non esserne stati neppure sfiorati.

Grazie a Gianfranco Venturi, vera anima di questa iniziativa, tante le realtà invitate: Indiana Club Roma, Dragon Boat, Susan G.Komen, Spazio Supporto Donna, Progettiamo il Presente, Velia Bracciano, Zitto Cancro, Un Lago di Donne, Donne in Rinascita.

Chiamati a collaborare con noi: APT Promozione Turismo, Trevignano Romano Turismo, L’Agone, RGS. Grazie al sostegno ed al patrocinio del Comune di Trevignano Romano, del Consorzio Lago di Bracciano, dell’Ente parco di Bracciano e Martignano, della BCC Provincia Romana-gruppo BCC ICCREA