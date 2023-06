Codice della strada, Purcaro, DEKRA: “La sicurezza non è un optional ma un diritto di tutti”

“È positivo che il Governo e il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini, abbiano posto l’attenzione sulla riforma del Codice della Strada, con un disegno di legge che sarà presentato presto in Parlamento e che pone maggiore attenzione sulla sicurezza stradale in Italia”. Ha dichiarato Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia. “E’ molto importante sensibilizzare le nuove generazioni, attraverso anche campagne informative nelle scuole, in quanto vivono la mobilità come un vero e proprio servizio di condivisione, tramite l’utilizzo delle piattaforme di sharing. A maggior ragione, alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca, concordo con l’intenzione del Ministro Salvini di implementare le norme di sicurezza da applicare sia ai neopatentati, aumentando controlli e inasprendo le sanzioni, sia agli utilizzatori di monopattini, per proteggere anche i pedoni da eventuali pericoli di una guida errata o pericolosa”.

Secondo Purcaro: “Bisogna, inoltre, monitorare lo stato d’uso dei mezzi di sharing urbano, in quanto passando da un utente a un altro necessitano di una verifica costante del livello di sicurezza. A tal proposito, DEKRA, ogni anno effettua 28 milioni di revisioni nel mondo, oltre a testare gli standard di sicurezza fisica e digitale dei veicoli di nuova generazione per renderli sempre più performanti e automatizzati. Come sappiamo – conclude Purcaro – nel periodo gennaio-giugno 2022, l’Istat ha registrato 81.437 incidenti stradali con lesioni a persone e 1.450 vittime, per cui occorre capire che la sicurezza stradale nel nostro Paese deve diventare una questione culturale: dobbiamo aumentare la consapevolezza che la sicurezza non è un optional, ma un diritto di tutti”.