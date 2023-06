Celebrato il 105° anniversario dell’Artiglieria

Si sono svolte ieri, presso il Comando Artiglieria di Bracciano e il Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia, le celebrazioni in occasione del 105° anniversario della costituzione dell’Artiglieria.

La ricorrenza è legata ai fatti d’Arme che, durante il primo conflitto mondiale, nella 2^ battaglia del Piave meglio conosciuta come la “Battaglia del Solstizio”, videro, a partire dal 15 giugno 1918, gli artiglieri garantire eroicamente la continuità di fuoco che permise di bloccare l’avanzata austro-ungarica e di gettare le basi per la definitiva vittoria. Per il ruolo determinante che ne contraddistinse l’operato, la Bandiera di Guerra dell’Arma di Artiglieria fu decorata della sua terza Medaglia d’Oro.

Il supporto di fuoco terrestre e la difesa degli spazi aerei sono tra i compiti essenziali dell’Artiglieria italiana. Le sue due specialità, Terrestre e Controaerei, costituiscono un sistema tecnologicamente avanzato e complesso di procedure per la sorveglianza del terreno, l’acquisizione e l’ingaggio di obiettivi provenienti dalla terza dimensione.

Giovanni Furgiuele

Redazione L’agone