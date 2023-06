Trevignano Romano, da domani la mostra “Resti d’acqua, forme e corpi delle migrazioni”

Dal 17 al 25 giugno 2023 la galleria Antonella Rizzo, via Pier Ginori Conti 8, Trevignano Romano, ospita RESTI D’ACQUA Forme e corpi delle migrazioni, una mostra di Maria Carla Mancinelli.

La mostra, realizzata in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2023, prevede l’esposizione di sculture dedicate al tema delle migrazioni contemporanee. L’artista riutilizza materiali trovati in riva al mare, legni, pietre, sassi, resti provenienti appunto dall’acqua, in aggiunta a stracci, carta, fil di ferro, gesso, cemento, per dare vita a figure umane, uomini e donne consunti, quasi fantasmi del nostro tempo, in fuga da guerre, carestie, persecuzioni, devastazioni climatiche. Un’umanità sopravvissuta, lacerata, corrosa, residuale, quasi come il materiale di cui è composta, eppure ancora poeticamente e disperatamente vitale.

Le opere in mostra sono un personale omaggio dell’artista a questa umanità e al suo infinito coraggio.

Maria Carla Mancinelli è pittrice e scultrice materica. La sua arte si dipana tra raffigurazione umana, paesaggi urbani e la ricerca della luce.

Con la figura umana, rappresentata sempre in modo essenziale e stilizzato, vuole raccontare una specie consunta, ridotta all’osso, simbolo della precarietà della condizione umana.

Le sue opere riflettono una personale e sgomenta riflessione sulle difficoltà dell’esistenza e sull’impossibilità dell’uomo di cambiare il corso degli eventi.

La sua tecnica è contraddistinta da una sperimentazione continua di materiali diversi, acrilici, pigmenti naturali, carta, legno, stoffa, gesso, polvere di marmo, catrame, ferro, cere, paraffine e soprattutto cemento.

Galleria Antonella Rizzo, via Pier Ginori Conti 8, Trevignano Romano

17-25 giugno 2023

Vernissage sabato 17 giugno ore 16

Orari mostra 16 – 19,30