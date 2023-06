Il XV municipio porta al mare gli over 65 di Roma nord

“Tornano, per il secondo anno consecutivo, le Oasi Marine, l’iniziativa estiva dedicata agli over 65 del Municipio XV che dal 3 al 21 luglio potranno trascorrere delle piacevoli giornate sul litorale di Maccarese.

Organizzate su tre turni da una settimana ciascuno e coordinate dalla Cooperativa “Le Mille e Una Notte”, con le Oasi Marine i nostri partecipanti potranno usufruire gratuitamente del servizio giornaliero di accompagnamento andata e ritorno in pullman, pranzo e attività in spiaggia.

Con il Presidente Daniele Torquati, il Presidente di Commissione per le Politiche Sociali, Alfonso Rago, e gli Uffici del Sociale del Municipio, siamo a lavoro per restituire alle fasce più deboli della nostra Comunità – le più colpite dagli effetti della pandemia – l’entusiasmo della condivisione e della socializzazione. L’estate per gli anziani non deve diventare sinonimo di solitudine ed emarginazione; con le Oasi Marine aggiungiamo un servizio per la terza età che non va lasciata sola in nessun periodo dell’anno.

Iscrizioni aperte da oggi 15 giugno fino a esaurimento posti.