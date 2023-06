Al Coni l’evento “Donne, lavoro e sport in Italia”

Mercoledì 7 giugno, a partire dalle ore 11.00, presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, si terrà l’evento “Donne, lavoro e sport in Italia. Per la crescita dei territori e del Paese”. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato il nuovo accordo di collaborazione tra Fondazione Lottomatica e Fijlkam – la Federazione aderente al CONI che rappresenta il mondo delle arti marziali in Italia – che mira a favorire la diffusione della pratica sportiva al femminile in alcune delle aree più svantaggiate del Paese. L’evento sarà inoltre l’occasione per presentare e discutere il Rapporto del Censis “Donne, lavoro e sport in Italia. Per la crescita dei territori e del Paese”.

Alle ore 11.15 l’incontro si aprirà con i saluti introduttivi di Giovanni Malagò, Presidente del CONI e di Guglielmo Angelozzi, Amministratore Delegato di Lottomatica. Dalle ore 11.25 la Responsabile di ricerca del Censis, Anna Italia presenterà il Rapporto sul tema.

Lo studio sarà discusso nel corso del dibattito a cui prenderanno parte il Presidente di Fondazione Lottomatica Riccardo Capecchi, il Presidente Fijlkam Domenico Falcone, la Presidente nazionale del Gruppo Donne Imprenditrici di Fipe Confcommercio Valentina Picca Bianchi, la Direttrice del Dipartimento Istat per lo Sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica Linda Laura Sabbadini e Silvia Salis, Vice Presidente Vicario Coni, che trarrà le conclusioni del panel.

Alle ore 12.20 prenderanno la parola Sara Cardin, ex Atleta nazionale italiana Karate e Assunta Scutto, Atleta nazionale italiana Judo.