Giugno, torna il British Day Preview

Con il mese giugno torna puntuale l’appuntamento con il British Day Preview, la manifestazione che, come noto, nasce dall’idea di importare anche in Italia la tradizione, diffusa in tutto il resto del mondo e in particolare nei paesi Anglosassoni, per la quale, annualmente, le auto d’epoca di tutti i marchi inglesi e i loro equipaggi sono soliti convenire in un unico raduno per celebrare il British Day Preview e che l’anno scorso ha festeggiato con successo la sua quarta edizione con circa 50 autovetture provenienti da tutt’Italia riscuotendo ampio risalto nelle migliori testate giornalistiche del settore.

Il British Day Preview, cui è associato un concorso d’eleganza e bellezza che negli anni passati ha fatto registrare una notevole affluenza di vetture, molte delle quali di importante valore storico e collezionistico, è riservato alle auto d’epoca inglesi appartenenti ai maggiori marchi d’Oltremanica che hanno fatto la storia del motorismo mondiale. Quest’ultimo evento, organizzato come sempre dal Legendary Classic Cars Bracciano,club federato ASI, con il patrocinio dell’Ambasciata Britannica di Roma, comune di Bracciano quest’anno si arricchisce di contenuti storici e culturali e propone per sabato 10 Giugno 2023 una giornata a Bracciano,

e per l’occasione dei 100 anni dell’aeronautica militare una visita al museo dell aeronautica ubicato nella frazione di vigna di valle

Il Museo Storico dell’Aeronautica Militare è un museo aeronautico situato a Vigna di Valle nel comune di Bracciano, presso l’omonimo lago, luogo in cui nel 1908 venne costruito e volò il primo dirigibile militare italiano e inaugurato l’Aeroporto di Vigna di Valle, oggi intitolato a Luigi Bourlot, la più antica infrastruttura aeroportuale italiana.

L’inaugurazione del museo è avvenuta il 24 maggio 1977, alla presenza del Presidente della repubblica On. Giovanni Leone e dell’ispiratore del Museo Gen. SA Giuseppe Pesce. Gestito direttamente dall’Aeronautica Militare, occupa le strutture che furono prima del Centro Sperimentale Aeronautico e quindi, fino al 1945, del Centro Sperimentale per gli idrovolanti e per l’armamento navale, poi sede di un reparto di Caccia Marittima e quindi di un gruppo di volo del soccorso aereo.] Il Museo, oltre ai velivoli e ai motori che rappresentano l’evoluzione dell’Aeronautica in Italia, conserva importanti collezioni riguardanti apparecchiature fotografiche, apparati radioelettrici, armi, equipaggiamenti di bordo individuali e collettivi. A completamento è possibile ammirare numerosi oggetti e cimeli legati all’aeronautica gran parte dei quali provenienti da collezioni private.

Pur mantenendo un indirizzo tipicamente tecnico e storico, una parte del museo è dedicata all’influenza che ha avuto l’aviazione nell’arte figurativa, esponendo opere dei pittori futuristi Pietro Annigoni, Giacomo Balla, Tato e pittura contemporanea come l’opera Volo PAPIER foissé di Antonio Papasso.

Tra le attività che riguardano il museo figurano quelle che sono attinenti al recupero ed al restauro di velivoli storici, anche in collaborazione con enti ed associazioni esterne, al fine di conservare il patrimonio aeronautico nazionale. Ma Il 4”British Day Preview non è solo questo: ci sarà infatti anche ampio spazio per conoscere e degustare i prodotti dell’enogastronomia locale e, ovviamente, per godere della guida delle vetture su suggestivi percorsi immersi nel paesaggio lacustre