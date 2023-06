Cerveteri, Etruria Sport Festival, centro storico etrusco protagonista nel fine settimana

“Abbiamo trascorso due giorni di grande sport e di grande festa. La prima edizione di Etruria Sport Festival a Cerveteri è stato un successo. Dall’emozionante atterraggio del Campione Mondiale di Paracadutismo Paolo Filippini, passando per l’esposizione delle Ferrari fino alle tantissime esibizioni sportive, per due giorni il Centro Storico di Cerveteri è stato luogo di ritrovo, di aggregazione e di sport. Un grande successo di pubblico, che conferma come Piazza Aldo Moro e il Borgo storico siano luoghi ideali per iniziative di questo genere. Il mio ringraziamento lo rivolgo ad Alessandro Benardinelli, promotore dell’evento e a tutti gli atleti e atlete che in questi due giorni si sono avvicendati nelle varie discipline. Un evento che senza dubbio saremo felici di riaccogliere anche in futuro”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri al termine della prima edizione di Etruria Sport Festival.

“L’organizzazione di grandi eventi sportivi era uno dei punti del nostro programma elettorale – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – già nello scorso autunno avevamo organizzato come amministrazione comunale un evento similare, insieme al Delegato Andrea Paoni, che complice anche il bel tempo riscosse un successo straordinario. Questo perché crediamo che i valori e i principi dello sport siano importantissimi all’interno di una collettività come la nostra, siano occasione per stare insieme, per ritrovarsi comunità, soprattutto in questo periodo in cui è forte la necessità delle famiglie e dei ragazzi di socializzare, di tornare a fare aggregazione senza alcuna limitazione”.

“Oltre alle tantissime discipline, un altro aspetto importante di Etruria Sport Festival è stata la solidarietà – prosegue il Sindaco Gubetti – in contemporanea ai tanti eventi infatti, il Campo Enrico Galli ha ospitato una partita di beneficenza, il cui ricavato insieme a quello delle tante associazioni che hanno preso parte al Festival è stato devoluto all’Associazione del Parco degli Angeli, che ha visto la partecipazione di tanti campioni dello sport, ex calciatori Campioni del Mondo, sportivi olimpici e personaggi televisivi, tra cui il comico Maurizio Battista che sia durante la partita, sia poi nel Centro Storico, si è intrattenuto con tantissime persone”.

“Al termine di questa due giorni – conclude il Sindaco – ringrazio l’organizzazione di Etruria Sport Festival, offrendo sin da ora la mia disponibilità a promuovere insieme nuove iniziative come questa, che non possono far altro che far bene a Cerveteri e al nostro centro storico”.