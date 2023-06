Gli artisti di Ladispoli donano le proprie opere per l’Emilia Romagna

“Gli artisti della nostra città e del territorio hanno deciso di realizzare una significativa iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Doneranno le loro opere che saranno messe all’asta, il ricavato sarà interamente versato sul conto corrente aperto per raccogliere fondi per la ricostruzione”.

A parlare è il sindaco Alessandro Grando che ha presentato l’iniziativa ideata dalla delegata all’Arte, Felicia Caggianelli, che sta chiamando a raccolta pittori e scultori di Ladispoli e del litorale per l’evento “Una tela per l’Emilia Romagna. Il grande cuore degli artisti colora la speranza della rinascita” che si svolgerà nei prossimi giorni.

“I tragici fatti accaduti a poche centinaia di km da noi – prosegue il sindaco Grando – non possono lasciare indifferente la collettività di Ladispoli che ha sempre spiccato per solidarietà ed iniziative di beneficienza. Nei giorni scorsi, grazie alle donazioni dei cittadini, sono partiti i camion delle associazioni di volontariato con generi alimentari e prodotti di prima necessità per l’Emilia Romagna. Ora è il momento di avviare la ricostruzione, servono fondi importanti per restituire la speranza ed il lavoro a migliaia di persone che hanno perso tutto nei giorni di intemperie. A nome dell’amministrazione comunale ringrazio la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli per il progetto e gli artisti che hanno offerto la propria disponibilità a regalare i loro dipinti e le sculture, siamo certi che i cittadini di Ladispoli sapranno ancora una volta rispondere in modo positivo, partecipando all’asta di solidarietà”.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli dell’iniziativa che potrebbe svolgersi in una data molto significativa.

“Se riusciremo a completare il programma – spiega la delegata Felicia Caggianelli – sarebbe nostra intenzione realizzare l’evento attorno alla metà di giugno, ad un mese circa dalla drammatica alluvione dell’Emilia Romagna. In un locale del centro di Ladispoli gli artisti esporranno le loro opere che saranno cedute al miglior offerente, alla fine dell’asta consegneremo il denaro raccolto alla Protezione civile comunale di Ladispoli che provvederà ad effettuare il bonifico al conto corrente attivato dalla Regione Emilia Romagna. Tutti gli artisti che volessero aderire all’iniziativa saranno i benvenuti, nei prossimi giorni forniremo maggiori dettagli”.