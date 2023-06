Bracciano rilancia il progetto dei gemellaggi, nasce il “comitato” apposito

La città lacustre ha ospitato una delegazione proveniente da Chatenay-Malabry

Dal 28 aprile al 2 maggio Bracciano ha ospitato una delegazione di 25 cittadini francesi da Chatenay-Malabry (Francia) con la quale la cittadina è gemellata, con un programma intenso di appuntamenti. E’ stata l’occasione per rilanciare il progetto, dopo l’approvazione del nuovo regolamento e l’istituzione del nuovo “comitato gemellaggi” da parte dell’amministrazione Crocicchi. La cerimonia inaugurale si è tenuta in aula consiliare, alla presenza del sindaco, del presidente del consiglio comunale con delega ai gemellaggi Giulia Sala e dei rappresentanti istituzionali francesi Isabelle Barroso e il vice sindaco Marc Feugeure, con il contributo della professoressa Desiree Conte dell’Istituto Paciolo e la partecipazione di molte associazioni del territorio e cittadini.

Oltre al piacere di promuovere le bellezze e l’accoglienza della cittadina verso l’estero, tra i motivi principali di questa iniziativa c’è quello di rinnovare scambi e relazioni istituzionali con le città europee, una pratica già attuata in passato, con esiti molto positivi, ma poi interrotta. L’obiettivo dell’amministrazione è anche quello di fare rete tra associazioni, istituti scolastici e produttori locali.

«Una nuova, grande, opportunità per tutte le realtà associative e la cittadinanza per sviluppare relazioni umane e culturali, con lo spirito di una integrazione europea attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze reciproche e di incoraggiare, anche in questo campo, la collaborazione. Desidero esprimere un ringraziamento a chi ha sempre creduto in questo progetto e si sta impegnando per promuoverlo e rilanciarlo e a tutti coloro che si sono messi a disposizione con entusiasmo e che hanno contribuito al buon esito di queste giornate”, ha dichiarato Giulia Sala». Il sindaco ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento degli istituti scolastici e l’impegno dell’amministrazione per dare ai giovani una occasione per intensificare gli scambi culturali all’estero, motivo di crescita e formazione. Per il futuro il compito maggiore del “comitato gemellaggi” sarà quello di incrementare rapporti culturali, turistici, commerciali, in modo da favorire la partecipazione attiva dei cittadini al processo di costruzione di una identità comune europea, in un contesto di pace, di collaborazione e di crescita.

Si ringraziano per il contributo: Consorzio Navigazione del lago, l’associazione L’agone nuovo, Fotocineamatori, Generazione Musica, Coro Polifonico Bracciano, Associazione FISAR Manziana, Cantine Capitani, La Moretta, Gelateria Picchio, Agorà Caffè Bracciano.