Stretta del Governo sugli affitti brevi. Il Ministero del turismo, nella bozza del nuovo disegno di legge, ha in programma diverse misure come l’obbligo nei centri storici delle città metropolitane di una permanenza di almeno due notti, un codice identificativo nazionale per ogni immobile a uso abitativo messo in affitto a fini turistici. Una ‘stretta’ che ha l’obiettivo di “fornire una disciplina uniforme a livello nazionale e impedire la residenzialità dei centri storici e lo spopolamento.