XV municipio, incendio sulla Tiburtina, salta l’open day-carte d’identità

“Come confermato dal Viminale, l’incendio divampato nella giornata di ieri sulla Tiburtina ha coinvolto i cavi della fibra ottica posizionati nel sottosuolo provocando il malfunzionamento della piattaforma CieOnline e il sistema di prenotazione Agenda Cie per il rinnovo della carta d’identità elettronica. Questo ha pregiudicato, e tuttora rende difficile, l’accesso al sito di prenotazione degli appuntamenti e purtroppo annullato alcune delle prenotazioni già effettuate.

Per lo stesso motivo potrebbero rendersi difficili le prenotazioni per gli open day di domani nelle sedi di La Storta e Prima Porta. Gli Uffici Anagrafici del nostro territorio, che ringrazio, sono comunque a lavoro per cercare di riassegnare gli appuntamenti nel minor tempo possibile e ridurre al minimo il disagio per i cittadini che avevano effettuato la prenotazione.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati