Alberto Stasi al lavoro esterno. Il trentanovenne condannato a 16 anni per avere ucciso la fidanzata Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco in Provincia di Pavia, da 4 mesi ogni giorno esce dal carcere di Milano Bollate per recarsi a lavoro e svolge mansioni contabili e amministrative, con rigide prescrizioni sugli orari di uscita e di rientro in cella, sui mezzi di trasporto utilizzabili, sugli itinerari dai quali non discostarsi e sui controlli.