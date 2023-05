Festa della biodiversità a Bracciano:

Il 7 Giugno, nella piazza del comune di Bracciano, si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 20.00 l’iniziativa “Festa della Biodiversità. Custodiamo il patrimonio ambientale del Lago”.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Navdanya International Onlus, impegnata da anni nella promozione di sistemi agroalimentari sostenibili ed ecologici, attraverso il sostegno alle pratiche e i percorsi che promuovono la sovranità alimentare e la tutela della biodiversità a livello locale, con il patrocinio del Comune di Bracciano e la partecipazione di numerosi attori chiave del territorio dei Laghi di Bracciano e Martignano e dei comuni limitrofi.

L’iniziativa rappresenterà un’importante occasione di incontro e confronto tra gli agricoltori e le agricoltrici biologici del territorio, le associazioni, le istituzioni e la cittadinanza per condividere la prospettiva comune dell’emergente Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano, per lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela del suo patrimonio ecologico, attraverso una visione di lungo periodo che metta al primo posto le buone pratiche agricole e la qualità dei prodotti locali.

La Festa della Biodiversità ospiterà un mercato contadino con i produttori biologici locali, attività in piazza e laboratori per adulti e bambini legati al tema dell’agricoltura e della biodiversità.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00 verranno presentati alcuni progetti territoriali, sviluppati per promuovere la partecipazione delle giovani generazioni alla tutela dell’ambiente, come il progetto di educazione esperienziale “La Biodiversità è Vita: – Tutela e scoperta del patrimonio ambientale del lago di Bracciano” promosso da Navdanya International in collaborazione con il Liceo Ignazio Vian di Bracciano.

Dalle 17.00 si svolgerà il dibattito pubblico Rigenerare L’Agricoltura per Rigenerare il territorio. Agroecologia, Biodistretti e Mercati Contadini a tutela della biodiversità che vedrà la partecipazione, tra gli altri, della Dott.ssa Vandana Shiva, scienziata, ecologista e attivista di fama mondiale per il diritto ad un cibo ed un’agricoltura sani e liberi da veleni.

La gestione ecologica e sostenibile del territorio e del suo patrimonio culturale e ambientale richiedono un investimento duraturo e collettivo nelle buone pratiche agricole che tutelano e preservano la biodiversità e la salute, poiché dalla salute degli ecosistemi dipende anche la nostra salute e quella delle future generazioni.

Senza un cibo e un’agricoltura sani, non possono esistere territori sani: per questo il 7 Giugno celebreremo la biodiversità mettendo al centro le pratiche d’agricoltura ecologiche e i produttori che con il loro lavoro custodiscono l’ecosistema locale del Lago di Bracciano e delle sue campagne e boschi limitrofi.