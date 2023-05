Al Granarone il “Simone di Cataldi Trio”, a Cerveteri protagonista il grande jazz

Grande jazz domenica 28 maggio nel Palazzo Granarone a Cerveteri. Alle ore 17:00 l’Aula Consiliare ospiterà infatti il concerto jazz, inserito nell’ambito della rassegna “Musica in Festa” di “Musicopaideia” del “Simone di Cataldi Trio”, una formazione pianoforte, contrabbasso e batteria. Ad esibirsi, insieme a Di Cataldi, Stefano Nunzi al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria. L’ingresso è gratuito.

“Un bell’appuntamento con la musica all’interno della nostra Aula Consiliare – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano – con tre musicisti straordinari che insieme proporranno un repertorio jazz davvero importante e di qualità. Nella nostra città siamo soliti proporre concerti di questa caratura, che sempre richiamano un gran numero di appassionati. L’ingresso al concerto sarà gratuito. Sarà occasione per trascorrere un bel pomeriggio all’insegna della musica”.

Simone Di Cataldi, inizia gli studi all’età di 6 anni e prosegue la sua preparazione con diversi insegnanti privati approfondendo gli studi classici e di musica moderna. A 17 anni sboccia l’amore per il Jazz e, sotto la guida esperta del maestro Pino Iodice, intraprende questo nuovo percorso di studi di Armonia jazz, Tecnica Pianistica e repertorio, approfondendo contemporaneamente gli studi classici.

Nel 2012 si laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo all’ Università “La Sapienza” di Roma e lo stesso anno inizia a frequentare il Biennio di Composizione Jazz al Conservatorio D. Cimarosa di Avellino dove conseguirà la laurea con il massimo dei voti nel 2014.

Partecipa a numerosi progetti e festival tra cui il “Fiano Jazz Festival” nel 2013 o il Contaminazioni Jazz Festival nel 2014 e vanta numerose collaborazioni con le Big Band tra cui la MuSa Big band (Orchestra dell’università Sapienza) e l’Esacordo Big Band.

Si esibisce, in formazioni sempre diverse, in famosi Jazz Club italiani e esteri come il B-flat di Berlino nel 2015. Collabora dal 2016 con importanti Agenzie per Eventi Tra cui “Zetema” e organizza concerti nei musei di Roma. Attualmente tramanda le proprie esperienze e l’ amore per la musica a i sui allievi di tutte le età.