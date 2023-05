“WeFish”, una mostra-spettacolo

Il 18 maggio, presso l’“Ex Consorzio” di Anguillara Sabazia, un pubblico numeroso è accorso all’evento “ WeFish”. La manifestazione, patrocinata gratuitamente dalComune di Anguillara Sabazia, è stata introdotta dal Sindaco, Avv. Angelo Pizzigallo, unitamente al DS dell’Istituto “Luca Paciolo”, Prof.ssa Stefania Chimienti, al vicesindaco e assessore ai servizi sociali, Paola Fiorucci, che ha sostenuto sin dal primo momento la realizzazione della Mostra, ed alle Prof.sseViviana Ravaioli e Patrizia Santoro, referente di sede del Liceo artistico. Il DS Chimienti ha portato i saluti e la lettera del Dirigente Tecnico – Coordinatore nazionale della Segreteriatecnica del corpo ispettivo del Ministero dell’Istruzione, Dott.ssa Flaminia Giorda.

Tra le numerose personalità intervenute, la Dott.ssa Simonetta Princigalli, capoarea cultura turismo e servizi alla scuola e alla persona; l’assessore alla sicurezza Maria Messenio; Emanuela Gentile; Moreno delle Fratte ed altri. Un evento, non solo una esposizione, quello curato dalla Prof.ssoressa Viviana Ravaioli, docente di Discipline Plastiche, Scultoree e Scenoplastiche, al liceo Artistico dell’I.I.S. Luca Paciolo, infatti, ad accompagnare il percorso visivo e tattile rappresentato dai disegni, dipinti, sculture, modelli scenografici, realizzati dagli allievi del secondo anno del corso di Discipline Plastiche, Scultoree e Scenoplastiche, al pubblico, felicemente stupito dall’apparentemente inesauribile ondata creativa rappresentata dagli innumerevoli piccoli e grandi pesci, è stato offerto un autentico spettacolo multisensoriale. l Maestro Laura Luzio, pianista, docente presso l’IIS Paciolo, traducendo la disposizione dei tanti piccoli pesci colorati come una immaginifica partitura musicale, ha interpretato un brano da lei composto per l’occasione. La performance suggestiva si è svolta sullo sfondo incantato di un video realizzato dagli allievi del Liceo Artistico, concepito per accompagnare visivamente l’esperienza sonora. La poesia di Melville,“Wefish” , è stata quindi recitata da due allievi del liceo, fornendo la chiave di lettura dell’evento pensato per la realtà del territorio del lago. Queste centinaia di diversi, colorati, fantastici pesci sono i nostri ragazzi, unici , ognuno a suo modo, tutti indispensabili perché “beingmany, eachfishis a hero”.

Alessandra Bertoldi