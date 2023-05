Il progetto oratorio a Manziana

Riceviamo e pubblichiamo – Inaugurazione del progetto oratorio, è stato un privilegio vedere una comunità che si muove nelle stessa direzione per creare nuove possibilità d’incontro.

Una grande opportunità non solo cristiana ma anche e soprattutto umana che ci aiuta a trovare la gioia del contatto, attraverso uno sguardo, un sorriso o una stretta di mano.

A volte basta poco per non sentirsi soli, ma non è questo il caso, tante sono le iniziative proposte che partiranno al nuovo oratorio in via Anguillara 4 a Manziana.

Grazie Don Jose Donelio Paez, per avermi invitata.

La tua disponibiltà d’animo, si è sposata con le diverse risorse locali creando una rete che oggi ha dimostrato funzionare veramente bene , con la stessa vocazione e passione con cui stai continuando un cammino iniziato da chi, ti ha preceduto, che con amore e dedizione ha segnato la strada da percorrere.

La memoria serve a ricordarci che il nostro passaggio in questa terra non è vano, e oggi la comunità di Manziana ne ha dato la dimostrazione, celebrando un grande prete, Don Piccolo, come amavano chiamarlo in paese, a cui è stato dedicata e intitolata la “rinascita” dell’oratorio.